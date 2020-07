Mais de 200 mulheres ameaçadas foram atendidas em Rio Branco no período de isolamento

Em três meses de isolamento social, pelo menos 204 mulheres receberam atendimento assistencial, psicológico e jurídico na Casa Rosa Mulher, que implementa as políticas de defesa da mulher do município de Rio Branco.

Mulheres em situação de violência doméstica procuravam a Casa Rosa Mulher espontaneamente ou encaminhadas por outros órgãos e organizações da sociedade civil de direitos humanos.

Com a pandemia e a determinação de isolamento social, esse atendimento passou a ser realizado de forma remota, ou seja, pelo telefone ou WhatsApp as vítimas entram em contato com a Casa Rosa Mulher e recebem orientação jurídica e atendimento assistencial e psicológico. Se houver necessidade, a equipe faz o atendimento presencial.