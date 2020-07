Jéssica Sales comemora a entrega de quadras através de seu mandato em Cruzeiro do Sul

A deputada Jéssica Sales (MDB) comemorou nesta quinta-feira 02, a entrega de quadras poliesportivas cobertas na Vila Liberdade e no Ramal 2, na zona rural de Cruzeiro do Sul. Em visita rotineira aos ramais do município, os moradores solicitaram à parlamentar a construção de quadras cobertas, uma vez que as comunidades não contavam com um local adequado para a prática esportiva.

As obras são frutos de uma verba extraemenda de R$ 1 milhão, adquirida pela deputada Jéssica Sales no Ministério do Esporte em 2017, como forma de atender o compromisso firmado com os moradores da zona rural. Cada quadra poliesportiva coberta envolveu recurso extra no valor de R$ 500 mil.

De acordo com Jéssica Sales, esses investimentos são de grande importância e é dever do parlamentar garantir e incentivar a boa prática do esporte. “Fico feliz em contribuir porque esporte é vida, saúde e uma grande oportunidade para jovens talentos. O mandato só faz sentido quando os resultados chegam de concreto para o nosso povo. Eu sempre digo, minha palavra é igual uma bala, quando sai não tem mais volta! Fiz o meu dever de casa”, disse a deputada.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul é uma das grandes beneficiadas pelo mandato da deputada Jéssica Sales, em cinco anos já foram mais de R$ 69 milhões, entre recursos extra-emendas, emendas impositivas.

