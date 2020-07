Grafite em Hospital de Campanha homenageia profissionais que atuam contra Covid-19

O grafiteiro Mathias Souza divulgou imagens da arte nas paredes do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. “Tô muito feliz de mostrar pra vocês o resultado desse trabalho no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. É uma homenagem mais que merecida aos profissionais de saúde do Acre que estão na linha de frente da batalha contra o novo coronavírus”, explica Malthias.

Ele lembra que são técnicos, enfermeiros, médicos e tantos outros profissionais se dedicando todos os dias que “merecem todas as homenagens possíveis”.

Muitos desses profissionais, diz ele, contraíram a Covid-19 no exercício de suas funções e se recuperaram, mas outros já não resistiram.

“É uma honra pra mim poder fazer algo para lembrar o quanto essas pessoas são importantes nesse momento”.