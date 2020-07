Fim de semana no Acre será de temperaturas amenas com possibilidade de chuvas

A nova frente fria derruba a 18º C as temperaturas no Acre em determinadas horas desta sexta-feira (3).

Neste sábado (4) o clima segue ameno, com variação de nuvens pela manhã e chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. A temperatura mínima deve ser de 19º, de acordo com o portal ClimaTempo.

Já os dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) também confirmam que o Acre deve ter alguns dias de fraca friagem que no entanto ameniza o calorão costumeiro.