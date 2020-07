FAT destina R$ 116 mil para gestão do serviço de emprego do Acre

Publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3) a portaria 15748 tornou pública a redistribuição de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) relativos ao Orçamento de 2020, da ação orçamentária “20JT – Gestão do Sistema Nacional de Emprego – Sine”;

O valor estabelecido inicialmente era de R$ 64.129,65 mas houve um redistribuição e o Acre ficará com R$ 116.246,50.

O Fundo de Amparo ao Trabalhador é um fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério da Economia destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico.

Saiba mais: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-15748-de-2-de-julho-de-2020-264914150