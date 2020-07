Estudo mostra que 3,6% dos moradores de Rio Branco tem anticorpos contra Covid-19

O estudo Epicovid19-BR, que mapeia a epidemiologia do novo coronavírus no Brasil, concluiu as três fases previstas no cronograma original. No Acre, foram testadas e entrevistadas 1,5 mil pessoas nas três fases em Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Na capital do Acre, a prevalência da Covid-19 é de 3,6% da população, e em Cruzeiro do Sul, 11,2%. Comparando às pesquisas anteriores, é possível avaliar que a doença avança mais lentamente mas a incidência é muito alta –fazendo com que número de casos reais sejam muito superiores aos notificados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Assim, esses percentuais indicam o universo de habitantes que já pegaram a doença e estão imunes ao vírus.

A primeira fase foi realizada entre os dias 14 e 21 de maio, totalizando 25.025 entrevistas e testes. A segunda fase realizou-se entre os dias 4 e 7 de junho, tendo sido conduzidas 31.165 entrevistas e testes. A terceira fase ocorreu entre os dias 21 e 24 de junho, totalizando 33.207 entrevistas e testes.

Somando as três fases da pesquisa, trata-se do estudo epidemiológico com maior número de indivíduos testados do mundo para o coronavírus, com uma amostra total de 89.397 pessoas entrevistadas e testadas. O estudo é realizado em 133 cidades, espalhadas por todos os estados do Brasil.

Na primeira fase, foi possível completar 200 ou mais das 250 entrevistas e testes previstas em 90 das 133 cidades. Na segunda fase, 200 ou mais entrevistas e testes foram obtidos em 120 das 133 cidades. Na terceira fase, foi possível realizar 200 ou mais entrevistas e testes em todas as 133 cidades participantes da pesquisa.

O estudo é realizado pela Universidade Federal de Pelotas e pelo Ibope com apoio do Ministério da Saúde.

