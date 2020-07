Em nota, PSDB chama Rocha de “grande líder” e diz que ele saiu do partido pela porta da frente

NOTA DO PSDB

O Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), considerando a recente desfiliação do vice-governador Major Rocha para, a partir de então, ingressar no Partido Social Liberal (PSL), vem a público reiterar a sua posição de estima, gratidão e, sobretudo, respeito para com a pessoa do vice-governador e sua trajetória.

No PSDB, Major Rocha foi presidente do partido, Deputado Estadual e Federal, e eleito ao atual cargo de vice-governador do Estado, tendo nos orgulhado durante todos esses anos em que nos representou, sempre na defesa dos projetos de desenvolvimento que temos para o Brasil, especialmente para o Estado do Acre.

A sua saída, bem como a sua entrada no PSDB, deu-se pela porta da frente, que permanecerá, assim, aberta, porquanto reconhecemos a sua contribuição naquilo que foi por nós construído, elevando o nosso partido a um patamar de respeito e reconhecimento por parte da população acreana.

Rocha sai do PSDB, mas o PSDB não sairá dele, visto que tudo o que sonhamos, aprendemos e construímos ao lado do grande líder e nosso vice-governador, durante tanto tempo, permanece enraizado em nossos ideais democratas e sempre pulsante em nosso coração tucano.

Com imenso respeito e gratidão,

Alberto Furtado

Secretário-Geral do PSDB-AC

Manoel Pedro de Souza Gomes

Presidente do PSDB-AC

Rio Branco, 02 de julho de 2020.