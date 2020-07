Dupla em motocicleta passa atirando e deixa dois homens baleados, no Belo Jardim

A dupla da motocicleta fez mais um ataque e feriu a tiros, Johnny da Costa Oliveira, de 33 anos, e um homem não identificado, na noite desta quinta-feira (2). O ataque aconteceu na Travessa da Judia, na rua 15 de Novembro, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As vítimas estavam conversando em frente de uma casa quando os faccionários se aproximaram na moto, o garupa efetuou cerca de 7 tiros em direção de Johnny e seu amigo. Johnny foi atingindo na perna, já o seu amigo, foi ferido com um projétil na mão. As vítimas ainda conseguiram correr e entrar em uma residência aonde pediram ajuda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada e conduziu Johnny ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez rondas na região em busca de prender a dupla, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação do crime segundo a polícia, é a guerra entre facção pela disputa de território e tráfico de drogas.