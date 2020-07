Com Covid-19, Ribamar Trindade é transferido em UTI no ar para SP e quadro é estável

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, que foi diagnosticado com Covid-19 e está afastado das suas atividades desde o dia 19 de junho, foi transferido na noite desta quinta-feira, 2, em UTI aérea para o Estado de São Paulo. Ele estava internado no Hospital Santa Juliana, mas devido a evolução da doença, familiares decidiram levá-lo para fora do Estado.

O ac24horas apurou que os médicos que estão cuidando de Ribamar na capital paulista já sinalizaram que o estado de saúde do secretário já está “mais sob controle e estável”. A expectativa é que o caso possa evoluir positivamente nas próximas horas. Trindade passou por uma bateria de exames antes de ser decidida a sua transferência.

A secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, que também foi diagnosticada com a doença passa bem e cumpre apenas o isolamento de 14 dias proposto pelos médicos.