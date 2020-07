Classe empresarial cobra da Aleac ajuda por políticas de reabertura do comércio no Acre

Apesar de a classe empresarial salientar que não se exime da defesa à vida como prioridade, ela também se posiciona que o cuidado nesse momento de pandemia deve ser para todos. Para os representantes das empresas locais, as ações promovidas pelo governo do Acre em prol da saúde não se comparam ao que foi feito pela manutenção dos empregos e da economia. O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC participou de uma Audiência Pública do Comércio realizada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde oi debatida a abertura do setor econômico acreano após o pico do coronavírus.

O presidente do Sistema, Leandro Domingos, mais uma vez defendeu a preservação de emprego e falou em “política mais coerente” com relação à abertura do comércio em meio à contaminação da Covid-19. O presidente enfatizou a necessidade de linhas de crédito de fácil adesão para que os empresários possam honrar dívidas e impostos que continuam a ser cobrados.

“Os governantes criaram medidas centradas no controle da pandemia e perderam o foco em políticas de apoio as empresas, para que elas continuem ativas e mantendo as estruturas do Estado. E depois dessa crise que estamos passando, possam retomar a suas atividades e continuar contribuindo com o Estado com a gerar tributos e na manutenção da renda do trabalhador. Pois são eles quem fazem a economia girar”, disse.

A atual forma de controle de abertura do comércio imposta pelo poder público estadual também gerou insatisfação aos empresários. “Essa indefinição por parte dos nossos governantes gera instabilidade e desequilíbrio emocional nos empresários que hoje não estão tendo receita para pagar seus compromissos e para se manter. O pouco de recurso que restou o empresário está usando para pagar impostos, como o caso do IPTU, quando a prefeitura poderia ter postergado esta cobrança”, destacou o presidente, que finalizou seu discurso pedindo aos deputados estaduais que atuem com mais força para que o poder executivo estadual tenham carinho com o setor produtivo do Estado.