Cidades do Juruá vão receber R$ 9 milhões contra a Covid-19

Os cinco municípios do Vale do Juruá vão receber nos próximos dias, cerca de R$ 9 milhões do governo federal para ações de enfrentamento ao coronavírus: Cruzeiro do Sul R$ 4,8 milhões, Mâncio Lima R$ 1,2 milhão, Rodrigues Alves R$ 1,2 milhão, Marechal Thaumaturgo R$ 1,1 milhão e Porto Walter R$ 715 mil.

O dinheiro deverá ser usado na atenção primária e especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, aquisição de suprimentos e insumos. Podem ser destinados ainda para o custeio do procedimento de tratamento de Infecção pelo coronavírus, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Além desse valor pago em parcela única, cada município também está recebendo outros montantes divido em quatro parcelas, referente ao Auxílio Financeiro aos municípios, que serão também para repor o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A portaria com a destinação de recursos para todo o Brasil foi publicada na última quarta-feira, 1.