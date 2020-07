Ao atacar Rocha, Luziel leva “puxão de orelha” e pode ser rifado de pré-candidatura

O Solidariedade deverá fazer mudanças significativas em relação às eleições de 2020, em Rio Branco. O pré-candidato a prefeito do partido na capital, Luziel Carvalho, deverá ser rifado da disputa. Uma reunião da executiva estadual está marcada para este final de semana para definir o futuro do ex-militante progressista, que recentemente se filiou ao partido da deputada federal Vanda Milani.

O principal motivo para que Carvalho seja retirado, foi devido ele ter publicado nas redes sociais que acionaria o vice-governador Major Rocha por improbidade administrativa por ele ter recebido o vice-presidente nacional do PSL, deputado Junior Bozzella (PSL-SP) no Palácio Rio Branco para tratar de sua filiação ao partido. Luziel, que considerou o ato como crime, despertou a ira do presidente da executiva estadual do Solidariedade, Israel Milani, que divulgou uma nota defendendo Rocha, reafirmando que o posicionamento foi acintoso e nada contribui para o processo democrático.

Ao ac24horas, Milani afirmou defender uma política limpa e sem ataques. “Defendemos propostas de melhorias para o nosso estado e nossa capital, quando chamamos o Luziel para ser nosso pré-candidato, isso foi posto na mesa e entramos no acordo, infelizmente, isso não vem acontecendo, iremos reunir a executiva e vamos ver o caminho do Partido”, disse o dirigente.

Milani reforçou que o Solidariedade precisa de um candidato a prefeito que se viabilize como uma via alternativa para enfrentar a velha política que está posta, porém, com propostas e não com ataque, e enfatizou que a sigla terá candidato a prefeito, mas dando a entender que não será o Luziel.