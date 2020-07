Acre contabiliza 387 mortos por Covid-19 e 14.112 contaminados

Sem o resultado dos testes rápidos incluídos no boletim epidemiológico desta sexta-feira, 3, a secretaria de Estado de Saúde divulgou que o Acre teve apenas 64 novos casos de contaminação pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de infectados chegou a 14.112. De ontem para hoje, também foram registradas mais 9 mortes decorrentes da doença, com isso, o total de óbitos agora é de 387.

Os resultados de testes rápidos das últimas 24 horas que não foram incluídos no boletim desta sexta devem constar no boletim deste sábado, dia 4, informou a Sesacre. Das novas mortes ocorridas no estado, 4 pessoas são do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 52 e 89 anos.

Três vítimas fatais deste boletim são de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Plácido de Castro, 1 de Porto Acre, 1 de Mâncio Lima, 1 de Xapuri, e 1 de Feijó. Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgadas no boletim completo, a partir das 16 horas.