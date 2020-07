Usuário reclama que ônibus lotados vão contra a orientação de isolamento da prefeitura

A prefeitura de Rio Branco e o governo do Acre têm feito todo o esforço possível e orientado à população para permanecer em casa e só sair em casos de extrema necessidade. A avaliação é que apenas o isolamento social é capaz de frear o crescimento da Covid-19.

Exemplo disso, é que a prefeitura da capital prorrogou por mais 15 dias os decretos de emergência em saúde.

Uma das medidas adotadas é a redução da frota de ônibus que faz o transporte coletivo em Rio Branco. As empresas passaram a operar com 45% da capacidade apenas. Ocorre que boa parte da população, já faz algum tempo, deixou de cumprir as orientações de isolamento social. O resultado de tudo isso é a demora de várias horas para “pegar” um ônibus e os veículos lotados, ajudando a propagar o contágio do novo coronavírus.

O assessor jurídico Luciano Arsênio, de 21 anos, gravou vídeos dentro de um ônibus que faz a linha Vila Acre, onde mostra o coletivo lotado, descumprindo, portanto, a orientação de não se promover aglomeração.

“Sempre pego ônibus nessa linha, mas o desrespeito está grande com muitos que precisam trabalhar. Em dias normais, o ônibus demora 40 minutos. Na última segudda eu e outros trabalhadores chegamos na parada 7h30, o ônibus veio passar depois das 9 horas. Se fala em evitar aglomeração, mas como? Muita gente precisa trabalhar, aí você entra em um ônibus completamente lotado, como é que você vai conseguir se proteger?”, questiona.

O transporte coletivo em algumas cidades já foi apontado como o principal vetor de contaminação da Covid-19.

Procurada, a prefeitura de Rio Branco afirmou estar ciente e também preocupada com os ônibus circulando lotados, o que favorece ainda mais o contágio.

“O decreto de quarentena continua em vigor, mas a prefeitura está estudando adoções de medidas para melhorar essa situação. Sabemos que o transporte coletivo é um vetor de contaminação. Isso está sendo estudado e a prefeitura deve anunciar novidades em breve”, afirmou a assessoria de contaminação do município.

Veja o vídeo: