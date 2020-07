Servidores contratados de forma emergencial denunciam que não receberam por plantões

Nem todos os servidores públicos estaduais ficaram satisfeitos com o pagamento dos salários nesta quarta-feira, dia 1º. Os servidores contratados de forma emergencial pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) para atuar na linha de frente no combate a Covid-19 denunciaram ao ac24horas que não estão recebendo os valores referentes à plantões do mês passado e também não receberam vantagens garantidas por lei, como insalubridade e adicional de urgência e emergência.

Um técnico de laboratório que não quer se identificar por medo de represália mostrou seu contracheque. O profissional foi contratado no mês passado, dia 9 de maio. Com alegação de que a folha de pagamento já estaria pronta, não houve pagamento no final de maio. Agora, final de junho, o profissional recebeu o retroativo pelo primeiro mês de trabalho e o mês trabalhado. Ocorre que em maio, o servidor fez plantões que não recebeu, como também os auxílios que têm direito.

“Estamos salvando vidas, nada do que foi acordado com a gente estão cumprindo. Não é certo a gente não receber nossos direitos. O contrato é só de 5 meses, o salário já é pequeno, aí você tira plantões para aumentar a renda e sem a nossa insalubridade e a urgência e emergência, fica difícil. É por isso que muitos colegas já estão desistindo”, afirma.

A reportagem procurou a Secretaria Estadual de Saúde. Em nota, a Sesacre afirmou que não é possível incluir em folha adicionais no mesmo mês em que o servidor é incluído na folha de pagamento. Diz ainda, o que é contestado pelo servidor, que pagou os plantões em folha complementar.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde, esclarece que:

• Respeita o que estabelece o contrato com os profissionais. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) esclarece também que, no mês em que os servidores são inseridos em folha, não é possível lançar nenhuma vantagem. Os profissionais contratados, de forma emergencial, foram para a Folha de Pagamento de junho e, além do que, o servidor precisa requerer o adicional de insalubridade e de urgência e emergência, anexando a escala de serviço, só então é possível fazer a inclusão em folha.

• A Sesacre informa, ainda, que os plantões foram pagos em folha complementar, sendo realizado em depósito separado ao pagamento, não sendo possível identificar em contracheque, mas por meio de extrato bancário.

• Por fim, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Departamento de Recursos Humanos, pede que os profissionais da saúde procurem o setor para elucidar quaisquer dúvidas e obter esclarecimentos em relação à folha de pagamento.

Carmen Silvia Nogueira Braga de Sousa

Chefe do Departamento de Recursos Humanos na Secretaria de Estado de Saúde do Acre