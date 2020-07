Sem chuvas significativas, Bacia do Rio Acre segue em alerta máximo

Sem chuvas significativas há vários dias, toda a Bacia do Rio Acre entrou em alerta máximo por causa da seca. Em alguns pontos, como Rio Branco, o Rio Acre inclusive abaixo do nível crítico: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) considera alerta máximo quando o rio chega a 2,69 metros mas nesta quinta-feira (2) o manancial marcou 2,42 metros na estação medidora localizada na capital.

Em Assis Brasil o rio está medindo 2,83 metros, quase 70 centímetros abaixo do nível que dispara o alerta máximo.

O principal tributário, o Riozinho do Rôla, também se encontra em alerta máximo.