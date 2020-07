Rio Branco tem engarrafamento no dia em que passa dos 7 mil casos de Covid-19

A capital acreana é disparada a cidade com maior número de casos de coronavírus registrados no Acre desde a chegada da pandemia. No último boletim divulgado pela secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Rio Branco aparece com 7.002 casos de pessoas contaminadas e aguarda resultado de mais 164 exames. Apesar dos indícios que apontam para a descoberta de uma vacina experimental capaz de combater o vírus, esse dia 1º de julho começou mal em relação ao índice de casos de Covid-19 no Acre.

Enquanto o estado voltava a registrar quase 500 novos casos da doença em um dia, a movimentação nas ruas de Rio Branco era intensa. Imagens registradas pelo fotojornalista Sérgio Vale no final dessa quarta-feira mostram o trânsito lotado e ruas agitadas nas principais vias da capital do estado. O número atual de contaminados é de 13. 715 em todo o Acre. Destes, 7.650 pacientes já receberam alta médica. Entretanto, o número de mortes também subiu. Com cinco novos óbitos, o estado tem 370 vítimas da doença.

Enquanto governo do estado e prefeitura tentam meios de fiscalizar a obediência ao decreto que impede o funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais durante a pandemia, outra parte dos moradores tenta retornar a rotina do comércio, vislumbrando retorno financeiro de alguma parte. O estado já reafirmou que a reabertura, mesmo que gradual, do comércio só será possível caso o número de infectados seja reduzido e as unidades de saúde desafogadas.

No Acre, todos os municípios já possuem registro do coronavírus. Somente Jordão e Porto Walter ainda não tiveram mortes em decorrência da doença provocada pelo vírus. No momento, o município com menos casos confirmado é Jordão, com apenas 39 casos.

Assista ao vídeo do engarrafamento: