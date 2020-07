Rio Branco prorroga campanha contra a gripe e faz mutirão para aumentar cobertura vacinal

Tendo em vista o baixo índice de imunização contra a influenza (gripe) durante a campanha nacional de vacinação que está em curso, a prefeitura de Rio Branco decidiu ir aos próprios bairros fazer a vacinação ao público alvo. A secretaria municipal de Saúde (Semsa) prorrogou o prazo da campanha até o dia 20 de julho. Agora, a vacinação vem ocorrendo de forma itinerante nos bairros onde os índices ficaram mais baixos.

A imunização contra a gripe não combate o novo coronavírus, mas auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. Segundo a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Semsa, Socorro Martins, na ação itinerante, os agentes comunitários de saúde (ACSs) vão de casa em casa sensibilizar as pessoas para que se dirijam até a unidade de saúde para receber a vacina.

A ideia é que as pessoas dos grupos prioritários tomem a vacina, para que então a campanha seja aberta para toda a população. De 83.512 mil pessoas que fazem parte dos públicos-prioritários, apenas 59,84% recebeu a vacina. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, porém, até o momento, foram vacinadas apenas 23% de 51.227 mil pessoas estimadas nesta terceira fase. Desde o início da ação em 23 de março, 49.973 mil pessoas foram vacinadas, faltando 33.539 mil pessoas que ainda não receberam a vacina.

A vacinação itinerante que começou pelo bairro Taquari, na Urap Cláudia Vitorino, e pelo Benfica, na UBS Agripina Lindos, tem também o objetivo de atualizar a carteira de vacinação das crianças e segue os seguinte calendário:

– de 03 a 06 de julho, na Urap São Francisco, no bairro Vitória, e na UBS Francisco Caetano da Silva, no bairro Adalberto Aragão.

– de 07 a 08 de julho, na UBS Mário Maia, no bairro Cidade Nova, e na UBS Triângulo Novo, no bairro Belo Jardim.