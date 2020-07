Plano de Carreira de servidores de Cruzeiro do Sul foi aprovado na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de de Cruzeiro do Sul aprovou nesta quinta-feira , 2, o Plano de Cargo, Carreira e Salário dos Servidores da Administração elaborado pela prefeitura. O PCCR estabelece normas, agrupamento, enquadramento, progressão e tabela de salários destes servidores, possibilitando a readequação salarial, direito a adicional de periculosidade e insalubridade, sexta parte, e outros benefícios.

O projeto foi encaminhado aos vereadores pelo Prefeito Ilderlei Cordeiro na última quinta-feira, 25 de junho. Na atual gestão foi criado o PCCR da Saúde e aperfeiçoado o da Educação. “Eu como gestor tenho obrigação de reconhecer o papel desses servidores. Entra prefeito e sai prefeito e eles estão ali, na sua função, e muitas vezes são esquecidos. Hoje estou honrando meu compromisso!”, cita o gestor.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara. A sanção do prefeito Ilderlei Cordeiro será publicada no Diário Oficial desta sexta, 4.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro do Sul, Júlio César, o PCCR é garantia de melhorias no presente e no futuro. “Nós não tínhamos nada que trouxesse uma garantia de melhoria salarial na aposentadoria e esse plano vai melhorar a situação do servidor durante toda a sua carreira até o final dela”, destacou César.