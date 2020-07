PL que suspende prazos de concursos durante a pandemia é aprovado

Nesta quinta-feira, 02, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Rio Branco o Projeto de Lei do vereador Rodrigo Forneck (PT), que suspende os prazos de validade dos concursos públicos vigentes, no âmbito municipal, no período de calamidade pública de pandemia da Covid-19.

O PL abrange todos os prazos de concursos públicos vigentes, inclusive, os que venceram durante o decreto de calamidade pública.

“Estamos vivendo um momento atípico e não é justo que os cidadãos sejam prejudicados. A partir do início do decreto de calamidade pública, o Município congela os prazos e passa contar somente após o fim do decreto”, explica o petista.

O parlamentar agradeceu aos pares pela aprovação do PL, que segue agora para sanção da prefeita Socorro Neri (PSB).

“A minha proposta atende aos anseios de quem prestou concurso público, passou e aguarda a convocação”, destacou Forneck.