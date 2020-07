Número de pessoas infectadas por Covid-19 passa dos 14 mil e mortes vão a 378

Os casos da Covid-19 continuam subindo no Acre. Os dois primeiros dias do mês de julho são de alta no número de pessoas confirmadas com o diagnóstico. Depois de na quarta, o Acre ter alcançado a terceira maior marca desde o início da pandemia, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informa que também foi elevado o número de novos casos nesta quinta-feira, 2.

Foram registrados nas últimas 24 horas, 333 novos casos, o que faz com o que o total de pessoas infectadas no Acre chegue a 14.048.

As mortes confirmadas nesta quinta também foram acima da média. Ao todo, 8 novos óbitos têm a doença com causa. O número total e oficial de mortes passa de 370 para 378. São 5 pessoas do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 33 e 90 anos. 5 são de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Tarauacá e 1 de Porto Acre.