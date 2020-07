Motoristas de aplicativos são alvos de assaltos relâmpagos para execução de rivais das facções

Um alerta vem sendo dado nos grupos dos motoristas de Uber em Rio Branco. Pelo menos três assaltos relâmpagos ocorreram desde que se intensificou a guerra entre o Comando Vermelho e o Bonde dos 13 nos últimos dias.

“No grupo 2 um rapaz chamado Luan foi sequestrado essa tarde. Pegaram ele na Vila Acre foram para o São Francisco e renderam ele”, diz um trecho do áudio que a reportagem teve acesso.

Ainda de acordo as informações que circulam entre os aplicativos, o motorista foi colocado dentro do bagageiro do seu próprio carro. Os faccionados utilizam os veículos para localizar os rivais.

“Houve tiroteio, por muito pouco ele [Luan] não foi atingido. Liberaram ele e o carro no final da tarde”, segue informando um motorista de Uber de nome não identificado.

O clima está tão tenso que motoristas de aplicativos donos de carros HB20 de cor branca foram aconselhados a não sair a noite para trabalhar. Um dos carros do mesmo modelo foi usado durante execução de rivais.

Escute o alerta do motorista: