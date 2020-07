Mazinho antecipa metade do 13º salário dos funcionários efetivos de Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), informou na manhã desta quinta-feira, 2, que no próximo dia 15 de julho, o município estará antecipando a primeira parcela do 13º salário de todos os funcionários efetivos do município, correspondendo a 50% do valor.

Para o poder público municipal, a medida faz um reconhecimento aos servidores públicos da cidade, e ainda ameniza efeitos negativos sociais e econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo o secretário municipal de Administração e Finanças, Getúlião Saraiva, a prefeitura estará injetando cerca de R$ 1 milhão na economia local e nos comércios.