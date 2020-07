Mata no bairro Calafate virou esconderijo de criminosos e motocicletas roubadas

Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro, recuperaram uma motocicleta, na tarde de quarta-feira (1), no Ramal do Polo, bairro Calafate, em Rio Branco.

Os militares receberam uma denúncia de que, em uma área de mata, no Polo Calafate, foram avistadas duas motocicletas possivelmente produtos de roubo.

Ao realizar buscas no local, os militares conseguiram encontrar uma das motocicletas com restrição, conforme consulta no sistema Getran-AC.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran para posterior restituição ao proprietário.