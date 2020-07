Mâncio Lima entrega novo prédio como parte do pacote de obras de R$ 17 milhões

A Secretaria Municipal de Assistência Social passa a ter a partir de hoje um ambiente totalmente novo, confortável e amplo para os servidores e para a população. Na manhã da ultima quarta-feira (01), o prefeito Isaac Lima entregou oficialmente o novo prédio, no valor de R$ 390 mil fruto de emenda parlamentar do ex-deputado Federal César Messias. A obra faz parte de um pacote de mais de R$ 17 milhões que o prefeito está investindo em infraestrutura.

São mais de 260 metros de áreas construídas, 07 salas, cozinha, banheiros e um belo jardim para uma obra que marca um novo momento na politica de assistência social de Mâncio Lima.

A política de assistência social tem tido avançados significativos nesses três últimos anos, já foram adquiridos um barco tipo voadeira, uma moto, um carro para o CRAS volante, um micro-ônibus, o prédio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, equipamentos, capacitações para as famílias, treinamentos, organização dos beneficiários do Bolsa Família e a reorganização dos conselhos municipais.