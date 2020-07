Ilderlei diz que não anunciou apoio à nenhuma candidatura

O tema sucessão municipal em Cruzeiro do Sul, segue em alta na cidade. O prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressistas), afirma que apesar de seu partido ter lançado a candidatura do vice, Zequinha Lima, ao cargo de prefeito, nunca declarou apoio à ninguém. “Não declarei nada, nem me pronunciei”, relata ele.

O objetivo de Ilderlei segue sendo a reeleição. Cita que confia na justiça e que recorrerá a outras instâncias caso o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) casse definitivamente o mandato dele, no caso do flagrante por compra de votos de um candidato a vereador pelo PSDB, em 2016, que envolve também o ex-prefeito Vagner Sales.

Se o T.R.E mantiver a decisão do juíz da 4ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Sul , Erik da Fonseca Farhat, não caberá Recurso Ordinário por ser ação da esfera municipal, mas Cordeiro poderá ainda alegar terem sido aceitas provas conseguidas de maneira ilícita por meio de gravação não autorizada pela justiça e impetrar um Recurso Especial no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo Liminar até o julgamento do mérito.

Partidos apoiam candidatura

Uma aliança de 11 partidos se mobiliza para apoiar a reeleição de Cordeiro. Representantes de alguns desses partidos gravaram e divulgaram um vídeo declarando apoio à candidatura de Ilderlei à reeleição: PROS, Democratas, PV e PDT, pedem que ele seja candidato.

Edson Ferreira, do PROS e Márcio Lima do PV dizem estar “firmes e fortes com Ilderlei”.

Os outros dois representantes partidários que aparecem no vídeo, Manoel Orleilson, do PDT e Genilson Mais, do Democratas, são secretários municipais da gestão de Ilderlei.

Segundo Márcio Lima, do PV, outros vídeos de apoio à candidatura de Ilderlei à reeleição, estão sendo produzidos.