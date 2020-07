Ilderlei Cordeiro abriga moradores em situação de rua em hotel de Cruzeiro do Sul

Uma ação social envolvendo a prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Casa Reviver e um hotel de iniciativa privada resultou no acolhimento de cerca de 10 pessoas que viviam em situação de rua na cidade. O gesto de solidariedade também ofereceu atendimento de saúde aos moradores, que passaram a ser abrigados no Hotel Cruzeiro desde essa quarta-feira, dia 1º de julho.

A ação foi propagada pelo próprio prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, por meio de seus perfis nas redes sociais. Segundo o gestor, essas 10 pessoas que estavam em meio à vulnerabilidade econômica e social agora “estão hospedadas em hotel”.

O município divulgou o relato de um dos acolhidos. “Eu me via jogado no lixo, agora minha vida está mudando”, disse Evandro Carlos, que, segundo a prefeitura, vivia nas ruas sem local para dormir e sob o vício em entorpecentes.

“Hoje ele está tendo a oportunidade de mudar de vida ao ser um dos beneficiados pela parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Casa Reviver e o Hotel Cruzeiro”, disse Ilderlei.