Governo recruta conselheiros para administrar instituto que terceiriza a saúde do Acre

O Governo do Acre está recrutando interessados em compor o conselho administrativo do Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac), que substituiu o Pró-Saúde. As inscrições começam nesta quinta-feira (2) e vão até sábado, de julho, e podem ser feitas através dos e-mails ([email protected] e [email protected]).

A montagem do conselho começou no mesmo dia em que, em votação apertada, os deputados mantiveram o veto ao parágrafo único do artigo 4º da lei que criou o Igesac, e deixou sem garantias efetivas mais de 500 servidores do extinto Pró-Saúde que atuam no interior do Acre.

Na prática, o Igesac terceiriza a saúde pública do Acre em até 40% do sistema.

O Governo do Estado diz que a composição do Igesac é ampla, sendo formada pelo secretário de Saúde, representantes do governo, gerentes das unidades de saúde administradas pelo instituto, Conselho Estadual de Saúde, usuários do SUS e trabalhadores do Igesac.

A eleição para formação da lista tríplice será no próximo dia 17, por meio de assembleia específica virtual. “Essa participação não ensejará remuneração, conforme previsto em edital”, lembra o Governo.