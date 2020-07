Empresário desiste de eleição após filiação de Rocha ao PSL

A confirmação da filiação do vice-governador do Acre, Major Rocha, ao PSL não agradou em nada um pré-candidato a prefeito pelo mesmo partido na cidade de Tarauacá. Passados pouco mais de 15 dias do lançamento de sua candidatura, o empresário Gilmar Torres, filiado ao PSL e bastante conhecido no município, afirmou nessa quarta-feira, dia 1º, que desistiu de sua candidatura.

Torres culpou a filiação de Rocha pela sua decisão radical. “Estou fora do PSL e da política. Sucesso aos que continuam. Que Deus dê direcionamento a quem for eleito para fazer o melhor por nossa amada cidade. Vou continuar ajudando meus irmãos como sempre fiz”, escreveu em seu perfil no Facebook.

A notícia publicada por ele pegou muitos moradores de surpresa, uma vez que vinha demonstrando satisfação com a pré-candidatura. Gilmar já teria dito que, caso Rocha chegasse a comandar a legenda, iria “pedir pra sair”, por entender que o projeto de Rocha nada tem a ver com o seu para a cidade. “Estou apenas cumprindo minha palavra”, disse o empresário ao Blog do Accioly. A oficialização da filiação de Rocha está prevista para ocorrer nesta quinta-feira, dia 2.