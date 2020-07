Em reunião do Consu, Ufac aprova possibilidade de aula EAD na pós-graduação

Em reunião online transmitida pelo Youtube, a Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Conselho Universitário (Consu), aprovou nesta quinta-feira, 2, a possibilidade de aula remota para os cursos de pós-graduação da Ufac.

Em uma reunião tumultuada, marcada por queda na transmissão, dificuldade de acesso por parte dos conselheiros, a matéria foi aprovada com 58 votos a favor, 26 votos contrários e 9 abstenções.

A decisão de realização de aulas de forma remota ou não segue para decisão dos colegiados dos cursos.

Ao ac24horas, o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Richard Brilhante, afirmou que a preocupação está no fato dos estudantes que não dispõem dos materiais tecnológicos necessários para acesso às aulas.

“Qualquer tipo de atividade remota proposta deve vir acompanhado de ações que reduzam as desigualdades presentes no dia a dia da universidade, não o reforço dessas”, afirmou.

A diretora de Pós-graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac), Dra. Margarida Lima Carvalho, explicou ao ac24horas que a resolução aprovada nesta quinta-feira, 02, é voluntária e deve ser aprovada pelos colegiados dos programas.

“Essa Resolução aprovada hoje no CONSU refere-se a retomada do ensino de pós graduação na forma remota.Já o retorno para a graduação ainda está em discussão no Grupo de Trabalho (GT) acadêmico”, afirmou.