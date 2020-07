Em Cruzeiro do Sul, expedição de identidade é feita por agendamento e doentes são atendidos em casa

Em Cruzeiro do Sul, quem quer tirar a carteira de identidade deve agendar o serviço presencial no Instituto de Identificação pelo telefone 99910-5393. Pessoas doentes e sem mobilidade que necessitam do RG podem solicitar atendimento em casa no mesmo telefone. A marcação deve ser feita das 7 às 13h.

O coordenador do Instituto de Identificação de Cruzeiro do Sul, Jonas Oliveira, cita que, por causa da pandemia da Covid-19, todos devem levar sua própria caneta preta para preenchimento de formulários. Ele pede ainda que as pessoas portem também todos os documentos pessoais. “No novo modelo podem ser inseridos os dados de todos os documentos”, explica.

O diretor alerta também para a necessidade das pessoas que deram entrada na Carteira de Identidade, voltarem ao Instituto para pegar o documento: já existem mais de 3 mil cédulas prontas para serem entregues aos solicitantes.

O prédio do Instituto de Identificação fica na rua Absolom Moreira, 251, no prédio da antiga delegacia da cidade.

Os demais serviços como Identificação Criminal nas delegacias, Expedição de Prontuário Civil, Nada Consta e Atestado de Antecedentes Criminais, Perícia em Local de Arrombamento e Análise Criminal, continuam sendo prestados.