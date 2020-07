Cruzeiro do Sul fará carreata ao invés de procissão para Nossa Senhora da Glória

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, não vai ocorrer este ano. Ao invés disso, haverá uma carreata no dia 15 de agosto. As comemorações, que antes da pandemia começavam à tarde e seguiam pela noite, com missa em frente à Catedral símbolo da cidade, seguida de show musical, dará vez a uma carreata com a imagem da Santa pelos bairros de Cruzeiro do Sul.

A carreata está prevista para começar às 8 horas da manhã. As missas e novenas serão transmitidas por redes sociais diariamente, a partir do dia 6 de agosto. Também não haverá a parte comercial do Novenário. O anúncio foi feito pelo bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanelli, na manhã desta quinta-feira (2).

A mudança tem o objetivo de evitar aglomerações por conta da pandemia. O bispo disse que a fé em Nossa Senhora venceu o capeta neste ano de pandemia e que a igreja católica vai manter a tradição, apesar do vírus que mata milhares de pessoas no mundo “Se o capeta achou que iria destruir a fé cristã na nossa região, comeu farelo. E como dizem, nós vamos esfregar no nariz dele que nós somos mais fortes”, assegurou o bispo.

As tendas da prefeitura instaladas em frente à Catedral, segundo o bispo, serão utilizadas pelos fiéis. A depender do cenário da pandemia no município até o início da programação, marcada para 6 de agosto, poderá haver uma parte da programação de forma presencial dentro da Catedral Nossa Senhora da Glória, com ocupação nos bancos de forma intercalada, mantendo distanciamento entre as pessoas.

A coordenadora do evento, Lizane Negreiros, diz que vão se adaptar ao que for estabelecido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. “A Catedral tem mil lugares, então se for estabelecido um percentual de público, vamos nos adaptar”. Serão 4 novenas diárias. No dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, haverá a carreata pela manhã e missa à noite. A arte com o tema “Maria, Mãe da Esperança”, será doada pela igreja para malharias da cidade, que poderão confeccionar camisetas, máscaras e outros itens do Novenário de Nossa Senhora da Glória 2020.

As missas e novenas diárias serão direcionadas a categorias profissionais específicas, confira:

Dia 06 – Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Profissionais da saúde;

Dia 07- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Militares e profissionais de segurança;

Dia 08- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Enfermos;

Dia 09- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para as família e crianças;

Dia 10- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Comunicadores;

Dia 11- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Estudantes;

Dia 12- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Trabalhadores e desempregados;

Dia 13- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Jovens;

Dia 14- Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para os Empresários e profissionais liberais;

Dia 15-Bem Aventurada Virgem Maria, Esperança para todo povo de Cruzeiro do Sul, da zona rural e urbana.