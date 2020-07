Coronel Paulo Cézar Gomes é o favorito do Palácio Rio Branco para assumir o lugar de Ulysses

Após o coronel Ulysses Araújo entregar a carta demissão da função de Comandante-Geral da Polícia Militar do Acre, os principais assessores do governador Gladson Cameli trabalham desde as primeiras horas desta quinta-feira, 2, para encontrar um substituto. A priori, quem assumirá a função interinamente será o subcomandante da corporação, coronel Luciano Dias Fonseca.

Nos bastidores, o ac24horas apurou que o chefe do executivo já tem nome para convidar para a missão. Trata-se do coronel Paulo César Gomes, que atualmente está reserva e quando esteve na ativa comandou o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), no governo de Sebastião Viana (PT).

O nome do coronel teria sido uma indicação do secretário de segurança, Paulo Cezar Santos, que foi aceita pelo governador. Uma reunião entre o militar e Cameli está marcada para os próximos dias.