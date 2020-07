Com mais de 14 mil casos de Covid-19, acreanos fazem exercícios na Amadeo Barbosa

Nas últimas 24 horas, 333 novos casos de Covid-19 fizeram com que o Acre chegasse ao número de 14.048 infectados. Se não bastasse isso, vários cidadãos rio-branquenses foram flagrados na Amadeo Barbosa ao lado da Arena da Floresta na tarde desta quinta-feira, 02, praticando exercícios.

No vídeo, é possível ver um quantitativo muito grande de pessoas. A atividade vai em desencontro ao pedido das autoridades de sair de casa somente para tarefas essenciais, como ir ao supermercado ou farmácia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as práticas de atividades ao ar livre podem ser feitas mas desde que respeite o distanciamento. O espaço entre as pessoas deve ser maior do que 2 metros.

Há mais de três meses, o governo do Acre publicou um Decreto com medidas para reduzir a aglomeração de pessoas, além de suspender as aulas, diminuir a circulação dos transportes públicos, proibiu eventos de qualquer atividade, e fechou comércios com atividades consideradas não essenciais.