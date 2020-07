Com avanço da Covid-19 no interior, quatro municípios tem maior incidência que Rio Branco

O avanço da Covid-19 pelo interior do Acre faz com que quatro municípios -Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Bujari –tenham incidência maior que Rio Branco.

Com cerca de 2% da população de Rio Branco, Assis Brasil tem o dobro da incidência: na fronteira são 2.642,6 casos por 100 mil habitantes enquanto que na capital são 1756,6/100.000/hab.

A diferença de casos, no entanto, é brutal: Rio Branco tem 15.663 casos confirmados e Assis Brasil 469.

A partir do dia 9 de abril de 2020, o Departamento de Vigilância em Saúde considera que nessa data começou a fase de transmissão comunitária ou sustentada, pois desde então já não era mais possível estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos.

A maior parte dos casos positivos estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação. Destes, 7.831 receberam alta por já ter cumprido os 14 dias e não estarem apresentando mais os sintomas da doença. Entretanto, 378 óbitos foram registrados no Estado, o município de Rio Branco apresentou o maior número, 268 óbitos.

O Acre apresenta uma letalidade de 2,7%, sendo que a maior letalidade está em Rodrigues Alves (4,2%). Com 5 mortes, Assis Brasil tem taxa de letalidade de 2,6%.