Bombeiros celebram dia da corporação com atividades na web e doação de sangue

Devido à pandemia do novo coronavírus, a comemoração do Dia Nacional do Bombeiro Militar, celebrada neste dia 2 de julho, será diferente. No Acre, os militares organizaram diversas atividades que são apesentadas à população por meio da internet. Desde a última segunda-feira, ocorrem programações transmitidas nas redes sociais da instituição em alusão à Semana Nacional de Prevenção a Incêndios e Acidentes.

“Não podemos fazer nada presencial para não ter aglomerar pessoas. Estamos fazendo tudo de forma remota. Mas o que não poderíamos fazer era deixar de comemorar (com muito trabalho) esta data tão importante para nós”, explica o Major Cláudio Falcão, porta-voz dos bombeiros no estado.

“Já fizemos competições internas como: Bomba armar, Equipagem operacional e torneio de barras fixas; além disso, fizemos treinamento de salvamentos em alturas e terrestres; dicas de como evitar acidentes domésticos; evacuação de prédio, apresentação de materiais operacionais, guarda de honra e cães de salvamentos”.

O Corpo de Bombeiros também iniciou a campanha de doação de sangue, que deve encerrar neste dia 3 de julho. “Estamos fazendo uma pequena amostra do dia-a-dia e atividades do Bombeiro Militar”, disse o Major. Na manhã desta quinta-feira, os militares estarão Hemoacre doando sangue, como parte das comemorações do dia Nacional do Bombeiro Militar. As doações são feitas mediante agendamento, para evitar aglomerações.