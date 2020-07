Além de Ribamar, Silvânia Pinheiro também é infectada pela Covid-19

A secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro, também é uma dos membros do governo do Acre diagnosticada com Covid-19. A informação foi confirmada pela própria gestora ao ac24horas.

Pinheiro informou que apesar dos sintomas, se encontra bem e vem fazendo o tratamento em casa. Seu esposo, o empresário Mac Diniz, também foi diagnosticado com a doença.