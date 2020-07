Acre volta à classificação “B” na Capacidade de Pagamento do Tesouro Nacional

O Acre voltou a receber a classificação “B” na avaliação que mede a Capacidade de Pagamento (Capag) de estados e municípios, realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Antes disso, o Estado havia sido rebaixado da letra B para a C na Capag, após alegações de haver indícios de deterioração fiscal na gestão.

Após recurso apresentado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz/AC), foi comprovado o bom andamento da saúde financeira da gestão e, com isso, reverteu a decisão, mantendo a Capag no índice B. O secretário adjunto do Tesouro Estadual, Raymson Bragado, disse que a decisão mostra o resultado do trabalho feito. “Mesmo diante do cenário de crise econômica e fiscal nacional instaurado pela pandemia da Covid-19, o Acre demonstra o seu compromisso em manter o cumprimento das regras de responsabilidade fiscal”, destaca o gestor.

O intuito da Capag é apresentar, de forma simples e transparente, se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo é composta por três indicadores: endividamento e poupança corrente, em que o Estado alcançou nota B; e índice de liquidez, em que o Acre obteve a nota máxima. Entre diversas vantagens, um bom posicionamento na classificação da STN permite, por exemplo, a solicitação de créditos do Estado com a União.

Fonte: Agência de Notícias do Acre