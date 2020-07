Ulysses entrega carta de demissão e governador diz que substituto não será “político”

O destino do ainda comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulysses Araújo já está traçado. Pelo menos foi o que garantiu o governador Gladson Cameli ao afirmar ao ac24horas que deseja “boa sorte” ao militar.

“Eu fui informado que ele entregou a carta de demissão. Ainda vou ver isso. Mas desejo boa sorte, não fico chateado. Pelo contrário, desejo o melhor para ele”, disse o governador que chegou na noite desta quarta-feira, 1, em Rio Branco. Cameli cumpria agenda em Brasília desde terça-feira, 30.

Ao ser questionado sobre o que achava da saída de Ulysses para comandar o PSL, Cameli afirmou que não estava surpreso. “Sejamos sinceros. Eu entendo ele. Agora vou escolher um substituto. Quero alguém que seja fora da política. Já trocamos demais. Quero alguém para terminar o nosso governo e não ficar nesse põe e tira, mas ainda não tenho um nome e quero garantir que o substituto será escolhido apenas por mim. Ninguém vai dar pitaco”, revelou o chefe do Palácio Rio Branco.

Com a saída de Ulysses, o Comando da PM terá o quarto coronel na chefia da caserna em menos de dois anos. Em maio de 2019, o governo decidiu tirar o coronel Mário Cezar do comando-geral e nomeou Ezequiel Bino para seu lugar. Em novembro, Bino abriu mão do cargo e Ulysses foi escolhido como substituto.