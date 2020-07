Ulysses deve deixar o Comando da PM para se tornar presidente do PSL com aval de Rocha

O comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulysses Araújo, deve deixar o comando da caserna nos próximos dias para se dedicar exclusivamente a política. O ac24horas apurou que na última sexta-feira, 26, o militar entrou com pedido de aposentadoria para ir para a reserva remunerada da Polícia Militar.

Araújo estava apto para ir para reserva desde o mês de abril, quando completou 30 anos de serviços prestados ao Estado como militar. O pedido foi feito antes do desentendimento público entre ele e o governador Gladson Cameli, após o comandante da PM emitir nota criticando indiretamente as autoridades pelos decretos de quarentena, que segundo ele, estaria causando uma desordem social. Ao tomar conhecimento da nota, Cameli afirmou que tomaria providências e a troca no comando deve ocorrer nos próximos dias.

Ulysses participou nesta quarta-feira, 1, da reunião entre o vice-governador Major Rocha e o presidente nacional do PSL, deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP). O ac24horas apurou que ele deverá presidir a sigla no Acre.

Ulysses já foi candidato a governador pelo PSL nas últimas eleições de 2018 e agora volta a cena política.