Ufac e Ifac terão de adotar protocolo de biossegurança para retornar às aulas

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira, dia, 1º, um protocolo de biossegurança que obriga a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) a atenderem todas as diretrizes de distanciamento social coletivo em ambientes acadêmicos para poderem retornar às aulas presenciais. A medida vale para todas as 68 universidades federais e aos 41 institutos federais do país e visa prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com o protocolo, as instituições deverão trabalhar com escala entre as equipes, permitindo o trabalho remoto para funcionários do grupo de risco. Terão ainda que respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre uma pessoa e outra e fazer aferição de temperatura de todos que entrarem nos prédios e nas salas.

Deverão também adotar as medidas mais comuns, como uso constante de máscara e higienização das mãos, bem como desinfecção com álcool em gel. Segundo o MEC, o protocolo não é uma regra a ser fielmente seguida, mas uma diretriz para as instituições fazerem o retorno às aulas. Esse mesmo protocolo pode servir de guia também para instituições de ensino municipais e estaduais.

O ministério se diz favorável ao retorno das aulas, desde que consideradas as recomendações do protocolo. O governo federal alerta que os institutos e as universidades vão ter que conciliar ensino presencial e a distância. O MEC ainda não definiu uma data para o retorno das aulas presenciais e essa decisão deverá se direcionada aos estados e municípios, conforme a realidade epidemiológica local.

Com informações da Agência Brasil