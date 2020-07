Socorro Neri prorroga decreto e mantém serviços considerados não essenciais fechados

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), prorrogou nesta quarta-feira, 1º de julho, os decretos municipais de emergência em saúde e o que estabelece medidas excepcionais e temporárias de atendimento ao público na capital acreana.

A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta.

O documento assinado por Socorro Neri, estabelece que todas as ações destes decretos serão mantidas pelo período em que Rio Branco permanecer na chamada faixa vermelha (emergência), conforme orienta o Pacto Acre Sem Covid criado pelo governo estadual.

De acordo com o decreto, durante o Nível de Emergência (cor vermelha), serão integralmente mantidas as medidas restritivas impostas no âmbito do município de Rio Branco em relação ao funcionamento da administração pública, de estabelecimentos comerciais e à realização de atividades com maior risco de contaminação.