Sobre crise no PP, Gladson diz: “espero que o partido não decida as coisas sem mim”

O governador Gladson Cameli reforçou na noite desta quarta-feira, 1, ao chegar em Rio Branco, que aguarda ansiosamente por uma reunião com a cúpula do seu partido, o Progressistas, para definir sobre as eleições de 2020.

“Hoje eu estive em Brasília e conversei com a senadora Mailza e pedi que ela organize uma reunião definitiva para acertamos isso. Acredito e espero que o partido não decida as coisas sem mim”, disse o governador ao ac24horas, após cumprir extensa agenda em Brasília.

Questionando se seu pensamento de apoiar a prefeita Socorro Neri mudou, Cameli reforçou. “Vou com ela. Tô esperando saber apenas dos andamentos do PP”, disse o governador enfatizando mais uma vez que “não aceito prato feito”.

Cameli afirmou que essas movimentações políticas serviram para mostrar quem é quem. “Eu não tava querendo falar disso, mas como o pessoal força a barra, a gente acaba descobrindo quem é quem. Eu estou muito certo das minhas decisões e não vou pegar corda de ninguém. Vamos ver o que acontece”, disse.

O partido Progressista lançou recentemente o nome do ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, a contragosto do governador. A manobra teria sido capitaneada pelo senador Sérgio Petecão, escolhido por Gladson para ser o articulador das eleições na capital, e também pelo deputado estadual José Bestene e o presidente do PP na capital, pastor Reginaldo Ferreira.

Sobre a possibilidade do PP lançar Bocalom mesmo com o governo apoiando a prefeita da capital, Gladson afirmou: “Tudo é possível, mas eu já tenho o meu pensamento fixado”, frisou.