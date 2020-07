Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai pagar 13º de servidores municipais em julho e agosto

A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai pagar o décimo terceiro salário dos servidores municipais do quadro fixo e dos provisórios, em julho e agosto. O prefeito Ilderlei Cordeiro cita que serão injetados R$ 5 milhões na economia local com o adiantamento do décimo.

A justificativa para adiantar todo o valor para os próximos dois meses, de acordo com Ilderei, é não saber qual será a realidade econômica do município e do Brasil, no final do ano. “Agora estamos recebendo essa ajuda do governo federal e poderemos pagar e não sabemos como serão as coisas em dezembro, por isso vou adiantar esse montante para todos”, garantiu o gestor.

Desde o início do ano a prefeitura vem pagando pequenos percentuais do décimo terceiro. Mas em julho e agosto os servidores e os provisórios receberão todo o restante do valor equivalente ao décimo terceiro.