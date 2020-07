Ponte sobre o Rio Madeira foi ampliada em 460 metros com aterro de 1.400 metros

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue com as obras de construção da ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã.

As equipes executam o trabalho de cravar as estacas da complementação da estrutura, na margem do lado de Rondônia. A entrega do empreendimento e de suas ligações está previsto para o fim de 2020.

As estacas do segmento elevado 1 a 11 já se encontram cravadas em conformidade com o projeto de fundação. No total serão cravadas 145 estruturas metálicas que servirão de base para suportar as demais estruturas que serão construídas, principalmente, a fundação do elevado em concreto da ponte.

O DNIT deu início também aos blocos de ancoragem dos elevados. A terraplenagem continua avançando a uma produção de 3.500 metros cúbicos por jornada de 24 horas.

Com aproximadamente 460 metros, esse prolongamento da estrutura, além de um aterro de 1.400 metros, com até 10 metros de altura, foi a solução encontrada pelos técnicos para solucionar o problema do trecho de solo mole encontrado e que exige uma complexa solução de engenharia.