Pandemia aumentou em 27% brigas entre casais acreanos

O estudo “O isolamento social e o aumento da violência doméstica” mostra que houve aumento de 26% nas brigas entre casais acreanos nesta pandemia.

Dentre todos os Estados brasileiros, o número de brigas, conflitos e divergências aumentou 27% entre os casais participantes, de acordo com o estudo produzido pela clínica de fertilidade Famivita.

Os mais jovens e menos estabelecidos estão entre os que mais discutiram desde que a pandemia começou.

Roraima é o estado campeão de brigas e desentendimentos entre casais, com 38% dos participantes. O Acre é o 15º com mais rusgas entre marido e mulher.

No Rio de Janeiro, 31% dos casais aumentaram o número de brigas, e um dos reflexos, é o percentual de violência doméstica no estado, que é de 4%.

São Paulo também teve aumento de 27% nos desentendimentos, e registra 4% de mulheres que sofrem violência doméstica.

Em Rondônia embora o percentual de brigas seja o mais baixo de todos os estados, 20%, o percentual de violência doméstica é alto, 6%.

O estudo foi feito com mais de 10.000 mulheres entre 22 e 23 de junho de 2020 e divulgado nesta quarta-feira, 1o de julho. Com o aumento de casos de coronavírus no Brasil nos últimos meses, está claro que o medo da população vem crescendo igualmente. Não bastasse o medo de se infectar, outro medo assola as mulheres brasileiras, a violência doméstica. O confinamento social faz com que casais passem mais tempo juntos, o que amplia os conflitos familiares.

Dados da ONU demonstram que houve um aumento nas denúncias formais de abuso desde que a pandemia começou.

E, a Famivita, em nosso mais recente estudo constatou que 4% das brasileiras já sofreram violência doméstica nos últimos meses. Considerando 40 milhões de mulheres vivendo em união, seriam 1,6 milhões de casos só na pandemia.