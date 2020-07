No primeiro dia do mês de julho, Acre registra 370 mortes por Covid-19

Após três dias baixando o número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus, a secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) voltou a registrar centenas de novos contaminados em apenas 24 horas. Nesta quarta-feira, dia 1º de julho, foram 462 novos pacientes contaminados. O boletim informa ainda que o número de mortes também subiu em um dia, com mais cinco óbitos ocorridos.

Agora, o número de infectados saltou de 13.253 para 13.715. Os óbitos passaram de 365 para 370. Entre as novas vítimas, 4 pessoas são do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idades entre 54 e 70 anos. Quatro são de Rio Branco e uma de Tarauacá.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgadas no boletim completo, a partir das 16 horas. A cidade com maior número de infectados continua sendo a capital, Rio Branco, tanto que a prefeitura decidiu prorrogar o decreto municipal de emergência em saúde, que estabelece o fechamento de estabelecimentos considerados não essenciais durante a pandemia.

Rio Branco permanece na chamada faixa vermelha (emergência), conforme orienta o Pacto Acre Sem Covid criado pelo governo estadual. Portanto, seguem mantidas as medidas restritivas impostas no âmbito do município de Rio Branco em relação ao funcionamento da administração pública, de estabelecimentos comerciais e à realização de atividades com maior risco de contaminação.