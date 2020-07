Neném pede celeridade na publicação da aposentadoria dos militares do Acre

O deputado Neném Almeida (sem partido) saiu em defesa dos militares do Acre após visita que recebera em sua casa. Ele quer debater a aposentadoria dos militares porque a publicação do benefício está demorando dois meses.

“Essa demora impede de pessoas da ativa serem promovidas”, diz o deputado, defendendo agilidade na publicação no Diário Oficial do Estado. “Nada mais justo que se dê celeridade a esse processo”, disse, pedindo apoio do comando da PM e demais órgãos do Governo do Estado.