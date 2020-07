Motociclista perde controle da direção e morre ao bater moto em poste de energia

Uma colisão entre uma motocicleta e um poste de energia tirou a vida do funcionário público José Aurivan Alves da Rocha, de 55 anos, na tarde desta quarta-feira (1°) na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, José estava trafegando em sua motocicleta modelo, honda, de cor prata, placa MZY-1121, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e percorreu cerca de 30 metros na moto e colidiu contra um poste de energia elétrica. Com o impacto, a moto quebrou ao meio e José sofreu várias fraturas pelo corpo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, José Aurivan já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos policiais do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) até a chegada da perícia técnica. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A moto foi encaminhada ao Pátio do Departamento de Trânsito (Detran).