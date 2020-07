Membros de facção em carro HB20 passam atirando e jovem é baleado com 3 tiros

Os membros da facção Comando Vermelho no famoso HB20, de cor branca, mais conhecido na periferia de Rio Branco, como o carro da morte, atacaram novamente e feriram a tiros na noite desta terça-feira (30) o jovem João Victor Figueiredo Carioca, de 19 anos, dentro de uma residência localizada na Travessa da Judia, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, João e seus amigos estavam em uma casa tomando tereré, quando 4 homens não identificados chegaram no veículo, e um dos criminosos desceu do carro, invadiu a residência e efetuou vários tiros em direção dos jovens. Durante a ação do faccionário, várias pessoas correram e pularam a janela da casa e conseguiram fugir do atirador. Já João Victor não teve a mesma sorte e foi ferido com 3 tiros. Após ferir Victor, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, colheram as características do veículo e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os membros da facção, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O carro da morte

Vários moradores da periferia de Rio Branco estão alerta e com medo, muitos estão evitando sair de casa ou ficar conversando na rua, por conta dos membros da facção do famoso veículo, HB20, de cor branca, que já fizeram mais de 10 ataques nos bairros de Rio Branco, entre eles, o que ceifou a vida do líder da facção do B13, Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, morto na segunda-feira (29), em Rio Branco.

Segue a lista de algumas das vítimas dos faccionários do carro da morte:

– Madson de Souza Fontenele, de 24 anos;

– Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos;

– Gustavo Pereira Alcântara, de 22 anos;

– O líder da facção Bonde dos 13, Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos;

– João Victor Figueiredo Carioca, de 19 anos.